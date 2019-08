Nationalratswahl 2019: 83 Wähler weniger in Salzburg

395.640 Personen dürfen am 29. September ihre Stimme abgeben. Die Zahl der Wahlberechtigten ging im Vergleich zu 2017 leicht zurück, obwohl die Bevölkerung wächst.

Die Bevölkerung in Salzburg wächst, dennoch gibt es bei der kommenden Nationalratswahl am 29. September weniger Wahlberechtigte als im Jahr 2017. 395.640 Personen dürfen jetzt in Land und Stadt Salzburg ihre Stimme abgeben. Das sind um 83 weniger als bei der vergangenen Wahl. Der Grund: Die Bevölkerung wächst auch durch den Zuzug, sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Und diese Personen seien oft noch nicht wahlberechtigt. Ein weiteres auffälliges Detail ist, dass der Rückgang der Wahlberechtigten weiblich ist: Im Vergleich zu 2017 sind heuer 290 Frauen weniger wahlberechtigt, dafür um 207 Männer mehr. Das habe wiederum einen anderen Hintergrund, sagt Statistiker Filipp. Denn in der Bevölkerung gebe es noch immer eine Schieflage zwischen den Geschlechtern, weil es in der Weltkriegsgeneration deutlich mehr Frauen gebe. "Diese Generation fällt aber mehr und mehr weg", sagt Filipp.

Rückgang vor allem in der Stadt Salzburg

Der Rückgang der Wahlberechtigten sei fast ausschließlich in der Stadt Salzburg zu bemerken, sagt Gernot Filipp. "In der Stadt Salzburg ist dieser Rückgang übrigens nichts Neues, sondern zeigt sich bei Nationalratswahlen dieses Mal damit zum dritten Mal in Folge. Dies wurde aber in Summe bisher durch den Anstieg in den anderen Bezirken überdeckt." Das selbe sei auch bei den Landtagswahlen zu bemerken.

Eine Übersicht der Bezirke:

Salzburg Stadt: -736 Wahlberechtigte (-0,7 %), gesamt 99.178

Tennengau: + 83 (+0,2 %), gesamt 43.516

Flachgau: +660 (+0,6 %), gesamt 114.287

Pongau: +78 (+0,1 %), gesamt 58.389

Lungau: -112 (-0,7 %), gesamt 16.110

Pinzgau: -56 (-0,1 %), gesamt 64.160

5472 Auslandsösterreicher sind wahlberechtigt

Auch 5472 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher dürfen ihre Stimme abgeben, davon 2847 Frauen und 2625 Männer. Das sind um 265 mehr als 2017. Hier kommt die Mehrheit mit 2292 aus der Stadt Salzburg. Aktiv wahlberechtigt, also zur Stimmabgabe berechtigt, sind alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.

Quelle: SN