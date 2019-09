Nationalratswahl 2019: Der Countdown bis zur Entscheidung läuft

Bald wird diese Wahl geschlagen sein, die ersten Hochrechnungen liegen Sonntag kurz nach 17 Uhr auf dem Tisch. Die SN sind live dabei, auf Social Media, mit Wahlstudio, Liveblog, allen Ergebnissen, Statistiken und Analysen.

Vor zwei Jahren wurde der Nationalrat gewählt

Die letzte Nationalratswahl fand vor zwei Jahren statt, am 15. Oktober 2017. Angelobt wurde die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache am 18. Dezember 2017 in Wien. Im Amt war sie dann bis zum 28. Mai 2019. Die Regierung unter Kurz und Strache war via Misstrauensantrag im Nationalrat abgewählt worden. Damit wurde die eigentlich fünfjährige Legislaturperiode nicht einmal zu zwei Fünfteln ausgeschöpft.

Wieviele Leute wahlberechtigt sind

Wahlberechtigt sind bei der Nationalratswahl 2019 6,396.796 (2017: 6,400.993) Österreicherinnen und Österreicher ab Vollendung des 16. Lebensjahrs am Wahltag. In Salzburg können 395.640 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben, davon 205.664 Frauen und 189.976 Männer. Nach Information der Landesstatistik ist die Zahl der im Bundesland Salzburg Wahlberechtigten um 83 im Vergleich zu 2017 zurückgegangen. Der Rückgang ist "weiblich": Im Vergleich zur Nationalratswahl 2017 sind heuer 290 Frauen weniger wahlberechtigt, dafür um 207 Männer mehr.

Die meisten Wahlberechtigen sind mit 114.287 im Flachgau zuhause. Auch 2017 gab es hier die meisten Stimmberechtigten. 99.178 sind es in der Landeshauptstadt Salzburg, 64.160 im Pinzgau, 58.389 im Pongau, 43.516 im Tennengau und 16.110 im Lungau.

Bundesweit treten folgende Parteien zur Wahl an:

Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei (ÖVP)

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

NEOS - Das Neue Österreich (NEOS)

JETZT - Liste Pilz (JETZT)

Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (KPÖ)

Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)

Wandel - Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen (WANDL)

Im Burgenland steht zudem die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) zur Wahl, in Kärnten die Allianz der Patrioten (BZÖ), in Oberösterreich die Sozialistische LinksPartei (SLP), Jede Stimme GILT: Bürgerparlamente & Expertenregierung (GILT) in Tirol und Vorarlberg, in Wien die BPÖ - Bierpartei Österreich (BIER).

Mehr als 500 Wahllokale in Salzburg

521 Wahllokale haben allein in Salzburg geöffnet, in der Stadt Salzburg sind sie einheitlich von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Den Beginn im Land machen um 6.45 Uhr die Bücherei in Dorfgastein sowie Gemeindeamt und die Volksschule in Niedernsill. Geöffnet bleiben die meisten bis 16 Uhr, im Lungau, ausgenommen Tamsweg, schließen die meisten zwischen 12 und 15 Uhr. Hier die genauen Öffnungszeiten aller Wahllokale im Land Salzburg.

Hohe Wahlbeteiligung im Jahr 2017

Bei 80 Prozent lag die Wahlbeteiligung bei der letzten Nationalratswahl im Oktober 2017. Die ÖVP erreichte damals 31,47 Prozent der Stimmen; die SPÖ 26,86; die FPÖ 25,97; die NEOS 5,30; die Liste Pilz 4,41; die Grünen 3,80. Die Grünen blieben damit unter der erforderlichen Vier-Prozent-Hürde und flogen aus dem Nationalrat.

