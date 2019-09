NEOS fordern unabhängigen Innenminister

Die NEOS fordern für die nächste Regierung einen unabhängigen Innenminister. "Was wir von ÖVP und FPÖ in den letzten Jahren im Innenministerium erlebt haben, ist alles andere als ein verantwortungsvoller Umgang mit einem derart wichtigen und sensiblen Ministerium", sagte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag. Wahlkampf-Diskussionen um die Besetzung des Ressorts machen die NEOS misstrauisch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger