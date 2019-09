Die Pinken errichten mit ihren 7,7 Prozent in Salzburg ein all-time-high.

Beste Stimmung herrschte am Sonntagabend im Lokal Monkeys in der Imbergstraße 2: Hier hatten die Neos das gesamte Lokal samt Gastgarten okkupiert - und sparten nicht mit pinken Ballons an allen Ecken und Enden: Denn mit 7,7 Prozent landesweit gelang ...