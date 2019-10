"Noch keine Beschlüsse": Grüne feiern, Sondieren kommt erst

In bester Laune sind die Vertreter des Erweiterten Bundesvorstands (EBV) der Grünen am Freitag in Wien zusammentroffen, um ihr Comeback bei der Nationalratswahl zu besprechen und bei einem Gläschen Sekt zu feiern. Beschlüsse in Richtung Sondierungen oder gar Regierungsverhandlungen standen noch nicht an, betonte Bundessprecher Werner Kogler im öffentlichen Teil der Sitzung.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER "Wir sind die Grünen und keine One-Man-Show", betonte Kogler