NR-Wahl: Türkise Motivationstour durch die Bundesländer

Mit einer dreitägigen Bundesländertour hat die ÖVP am Freitag ihren Intensivwahlkampf begonnen. Zum Auftakt appellierte Spitzenkandidat Sebastian Kurz in Wien und wenige Stunden später in Tulln an seine Unterstützer, trotz hervorragender Umfragen um jede Stimme zu "laufen": "Rasten wir uns in den nächsten Wochen nicht auf den guten Umfragewerten aus."

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Auftritt von ÖVP-Chef Kurz in Tulln