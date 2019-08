ÖVP schwenkt um: Vermieter sollen Maklerprovision zahlen

Die ÖVP geht offenbar mit einer langjährigen Forderung von Mietervereinigung, Gewerkschaft und SPÖ in den Nationalratswahlkampf. Die Volkspartei will nun auch, dass die Maklerprovision künftig nur mehr vom Vermieter bezahlt werden muss, berichteten mehrere österreichische Medien am Dienstag. Derzeit dürfen Immobilienmakler Mietern bis zu zwei Monatsmieten als Provision verrechnen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Makler dürfen Mietern zwei Monatsmieten als Provision verrechnen