Parteien investierten 1,5 Mio. Euro in Facebook-Werbung

Die Parteien und parteinahe Accounts haben in den 90 Tagen vor der Nationalratswahl 1,5 Mio. Euro für Werbung auf Facebook und Instagram ausgegeben. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte, bis zum Wahltag am 29. September reichende Werbebilanz des Konzerns. Spitzenreiter sind SPÖ und FPÖ, die - inklusive Landesparteien und einzelner Politiker - jeweils über 400.000 Euro investiert haben.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Am Wahltag gaben die Parteien noch einmal fast 30.000 Euro aus