Rekord an Wahlkarten: 66.429 Stück in Salzburg ausgegeben

So viele Wahlkarten wie diesmal wurden im Bundesland Salzburg noch nie ausgestellt. Insgesamt 66.429 Stück wurden für die Nationalratswahl am Sonntag ausgegeben - und das bei 395.640 Wahlberechtigten insgesamt. Macht also 16,8 Prozent aller Wahlberechtigten, die ihre Stimme mittels Wahlkarte abgeben. Auch 5397 Auslandsösterreicher haben eine Wahlkarte bestellt. Zum Vergleich: Bei der Nationalratswahl vor zwei Jahren waren es noch 52.394 Wahlkarten - und schon damals galt das als Rekordwert. Einen Rekord an ausgegebenen Wahlkarten verzeichnet auch die Stadt Salzburg mit 20.511 Stück. Die Wahlkarten werden nicht am Sonntagabend, sondern erst am Montagvormittag ausgezählt.

Quelle: SN