Rekordquoten für die TV-Berichterstattung am Wahltag

Die Berichterstattung zur Nationalratswahl hat am Sonntag viele Menschen vor die Fernsehgeräte gelockt. Via ORF verfolgten am Wahltag insgesamt 4,316 Millionen Zuschauer das Geschehen. Die Privatsender Puls 4 und ATV erreichten am Sonntag gemeinsam 1,7 Millionen Seher. Der Fellner-Kanal oe24.tv vermeldete sogar einen neuen Rekord.

SN/orf/thomas jantzen Werner Kogler und Pamela Rendi-Wagner bei der ersten Nachwahl-Elefantenrunde im ORF.