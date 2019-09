Sepp Schellhorn macht neuerlich bei TV-Kochshow mit

Starkoch Tim Mälzer bekommt eine neue Kochsendung auf Vox. Mit dabei sind gleich drei Küchenchefs mit Salzburg-Bezug.

"Ready to Beef" heißt das neue Format, das am 24. September starten soll. Das Konzept: Jeweils zwei Kochteams treten gegeneinander an. Und zwar ohne vorab zu wissen, was sie zubereiten werden. "Ein jedes Team nimmt ein Produkt mit. Die Gegner müssen dann daraus drei Gänge machen", schildert Sepp Schellhorn. Der Chef vom Seehof in Golling und dem M32 in der Stadt Salzburg ist einer von drei österreichischen Küchenchefs in der Show. Und alle haben Salzburg-Bezug: Neben Schellhorn sind noch Mario Lohninger und Max Stiegl mit dabei. Lohninger, Patron des Lohninger in Frankfurt, ist gebürtiger Saalfeldener; Stiegl (Gut Purbach) hat seine Kochlehre im Gasthof Abfalter in Golling gemacht.

"Tim Mälzer bzw. die Produktionsfirma haben bei uns angefragt, nachdem unsere Werte in ,Kitchen Impossible' gut waren", schildert Schellhorn. Der Gastronom, der gleichzeitig Wirtschaftssprecher der Neos ist, war vergangenen Winter im Weihnachtsspecial der Reihe zu sehen gewesen.