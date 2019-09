Die Welt tickt nicht ganz so, wie es sich Parteisekretäre und große Teile der veröffentlichten Meinung vorstellen.

13 Prozent: So klein ist der Anteil jener Wähler, die der Meinung sind, dass sich der laufende Wahlkampf "voll und ganz" um die wichtigen Lebensthemen dreht. Eine Dreiviertelmehrheit der Befragten hingegen findet, dass die wirklich entscheidenden Themen in der Wahlauseinandersetzung nicht oder nur teilweise angesprochen werden. Diese Zahlen, die

aus einer Untersuchung des Instituts für Grundlagenforschung hervorgehen, sind Beweis dafür, dass die Welt nicht ganz so tickt, wie es sich Parteisekretäre und große Teile der veröffentlichten Meinung vorstellen. Vieles, was da seit Monaten hochgespielt wird und auch etliche Sendeminuten der momentan allgegenwärtigen Kandidatendiskussionen im Fernsehen füllt, geht komplett an den Menschen vorbei.

Nun mag ja die Erörterung der Frage, wer in der ÖVP welche Festplatte geschreddert hat, wie hoch die Schulden der Parteien sind und wo die SPÖ-Vorsitzende in ihrem Urlaub zu Abend speiste, einen gewissen Unterhaltungswert haben und auch ganz gut zur gegenseitigen Skandalisierung taugen. Nur: All das hat absolut nichts mit der Lebensrealität der Menschen zu tun. Diese Lebensrealität besteht aus Mieten, die im Gegensatz zu den Realeinkommen rasant steigen. Sie besteht aus Ängsten, die eigene Sicherheit betreffend. Sie besteht aus einer via Nullzinspolitik vollzogenen schleichenden Enteignung der kleinen Sparer zugunsten der hoch verschuldeten Staaten. Sie besteht aus der Sorge, wer einen im Alter pflegen wird und wie das bezahlt werden soll.

Es ist positiv zu vermerken, dass die wahlkämpfenden Parteien in diesen letzten Tagen vor der Wahl zunehmend versuchen, sich zumindest einiger dieser Themen anzunehmen. Die dabei unterbreiteten Lösungsvorschläge, von Pflegebonus bis zur Abschaffung der Gebühren beim ersten Wohnungskauf bis zu einer Höhe von 20.000 Euro, sind allerdings typisch für die Kurzatmigkeit der Politik, vor allem in Wahlkampfzeiten: Man stellt den Menschen Zuwendungen in Aussicht, die zwar viel Geld kosten, das grundlegende Problem aber nicht wirklich lösen. Eine Politik, die die Finanzierung der Pflege sicherstellen und das Wohnen wieder erschwinglich machen will, muss nicht Zuckerl verteilen, sondern Ziele definieren und Weichenstellungen vornehmen. Gut durchdacht und langfristig wirkend. Würden die Parteien das Geld und die Energie, die sie in die Skandalisierung ihrer politischen Gegner stecken,

der Lösung der wirklichen Lebensprobleme der Menschen widmen, wäre schon viel gewonnen.