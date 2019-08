Sebastian Kurz entdeckt das Land: Geht es nach dem ÖVP-Chef, sollen eigene Stipendien künftig Mediziner in die Regionen bringen. Dorftaxis oder Bahnverlängerungen sollen Menschen flexibler machen, eine CO2-Steuer würde sie vertreiben.

"Wir müssen verstehen, dass Österreich mehr als Wien ist." Dieses Bewusstsein sei entscheidend, sagte Sebastian Kurz bei einem Besuch im ländlich geprägten Salzburg am Donnerstag auch in Richtung eigene Partei. Tatsächlich leben zwei Drittel der Österreicher in ländlichen Gebieten. Dort ...