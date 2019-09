Jeder Wähler kann am Sonntag vier Entscheidungen treffen.

Die 6,4 Millionen Wahlberechtigten können am Sonntag 25,6 Millionen Stimmen vergeben. Denn jeder Bürger hat in der Wahlzelle vier Entscheidungsmöglichkeiten. Er kann nicht nur eine Partei wählen, sondern auch an Kandidaten dieser Partei (und nur dieser Partei!) drei Vorzugsstimmen vergeben ...