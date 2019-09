1748 wurde die Wallfahrtskirche Maria Hollenstein in Kendlbruck erbaut. Jetzt erhielt die Pfarre von der Erzdiözese Salzburg die Freigabe zur Generalsanierung. Eine Million Euro wird dafür benötigt.

Beim Schloss von Thomas Prinzhorn in Stadl an der Mur werden Wagyu-Rinder aufwachsen. In zwei Jahren soll das Fleisch erhältlich sein.