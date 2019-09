Die Parteien überboten einander am Wochenende mit Wahlversprechungen - 500 Millionen für Wasserstoff, 300 Millionen für Kinder, eine Milliarde für Radwege.

Es war, was Wahlversprechen betrifft, ein teures Wochenende. Rechnet man die Verheißungen, die die Wahlkämpfer am vergangenen Samstag und Sonntag für den Fall ihrer Beteiligung an der neuen Regierung in Aussicht stellten, in Zahlen um, kommt man auf eine Summe ...