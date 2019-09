Erkunden Sie die Wahlergebnisse zur Nationalratswahl 2019. Wie hat Ihre Gemeinde gewählt, Wo sind die Hochburgen der Parteien? Und wo ist die Wahlbeteiligung am stärksten?

Die Nationalratswahl hat erneut Rekordergebnisse in traditionellen Hochburgen der Parteien gebracht. Wahlsieger ÖVP holte wieder in Tirol und Vorarlberg die besten Gemeinde-Ergebnisse. Die SPÖ war wie gewohnt im Burgenland stark. Die FPÖ-Top-Gemeinden lagen erneut in Kärnten und Oberösterreich. Die Grünen eroberten ihre Wiener Hochburgen zurück, die NEOS punkteten am stärksten in Vorarlberg.

Quelle: SN