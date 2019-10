Hannes Androsch übt heftige Kritik an seiner Partei: "Menschlichkeit ist noch keine Gebrauchsanweisung." Er fordert eine Neuausrichtung.

Hannes Androsch wurde in einer SPÖ groß, in der absolute Mehrheiten die Regel waren. Elf Jahre lang war er Finanzminister, zuletzt - bis Anfang 1981 - auch Vizekanzler an der Seite von Bruno Kreisky. Dass es einmal mit der Sozialdemokratie ...