1.000 Pinien aus Österreich für Mussolini-Hommage in Italien

Mit rund tausend Pinien aus Österreich haben Aktivisten der rechtsextremistischen Partei CasaPound eine Hommage an den italienischen Diktator Benito Mussolini wiederhergestellt. Die Pinien wurden von rund 200 Aktivisten der vor allem in Rom verankerten Gruppierung auf einem Berghang in der mittelitalienischen Stadt Provinz Rieti gepflanzt, berichtete CasaPound in einer Presseaussendung.

Im Jahr 1939 waren auf dem Berghang des Monte Giano in der Gemeinde Antrodoco, 100 Kilometer nördlich von Rom, Bäume in der Form des Wortes "DUX" gepflanzt worden. Dux steht für "Duce" (Führer), wie der Faschisten-Führer Mussolini (1883-1945) genannt wurde. Ein Brand zerstörte im vergangenen August das U und das X. Die Bepflanzung war als Kulturgut geschützt. Daraufhin startete CasaPound - der Name der Gruppierung erinnert an den profaschistischen US-Dichter Ezra Pound (1885-1972), einen Unterstützer Mussolinis - eine Geldsammlung für die Neubepflanzung des Berghangs. Damit ist jetzt das Wort "DUX" am Hang wieder zu sehen. Der Schriftzug bildet einen Teil einer Bepflanzung mit insgesamt rund 20.000 Pinien. Wegen Trockenheit und Hitze kämpfte die Provinz Rieti im letzten Sommer mit vielen Waldbränden. (APA)