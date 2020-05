1. Mai weltweit mit und ohne Demonstrationen gefeiert

Die Polizei in Deutschland will am 1. Mai mit einem Großaufgebot die Corona-Einschränkungen in der Hauptstadt durchsetzen und größere Menschenansammlungen konsequent auflösen. Auch in Frankreich fallen Mai-Demonstrationen wegen der strengen Ausgangsbeschränkungen heuer aus. In Italien wird der "Tag der Arbeit"wegen der Coronavirus-Pandemie in einer düsteren Stimmung begangen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Jörg Carstensen Demonstrationen sollen nicht "zum Ischgl von Berlin werden"