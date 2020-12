100 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Uniformierte haben bei der Sonntagdemonstration in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko neuerlich rund 100 Menschen festgenommen. Die Demonstranten in Minsk hätten gegen das Versammlungsverbot verstoßen, hieß es aus dem Innenministerium in Minsk. Die Demokratiebewegung hatte zu einem "Marsch des Volkstribunals" aufgerufen. Ziel war es, abermals auf die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten aufmerksam zu machen.

SN/APA (AFP)/STRINGER Erneut gingen viele gegen Lukaschenko auf die Stra§e