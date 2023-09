100 Jahre Interpol: Internationale Verbrecherjagd, wie sie funktioniert - und welche Schwächen sie hat

Wenn Verbrechen international wird... ... muss es auch die Polizei werden. Interpol gibt es seit genau 100 Jahren - der Startschuss fiel tatsächlich in Österreich.

Nicht in Langley, oder in Berlin oder London, sondern in Wien wurde die Nachricht verkündet. Fast genau vor hundert Jahren, am 7. September 1923. Da trat der Wiener Polizeipräsident Johannes Schober vor die Presse. Die Botschaft: Wir gründen die "Internationale ...