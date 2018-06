100 Palästinenser wurden an der Gaza-Grenze verletzt

Rund 100 Palästinenser sind bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze verletzt worden. Sie seien von scharfer Munition getroffen worden und hätten Tränengas eingeatmet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Einem Fotografen der französischen Nachrichtenagentur AFP sei in den Fuß geschossen worden.

SN/APA (AFP)/MAHMUD HAMS Die Palästinenser wurden angeschossen oder haben Tränengas eingeatmet