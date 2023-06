100.000 Minderjährige seit 2014 in Italien angekommen

Mehr als 100.000 unbegleitete ausländische Minderjährige sind seit 2014 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien angekommen, 6.000 davon allein in diesem Jahr, wie das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Montag mitteilte. Dies sei jedoch eine unvollständige Zahl, weil sie die minderjährigen Flüchtlinge aus der Ukraine und unbegleitete minderjährige Migranten, die über die Landgrenzen - hauptsächlich über die Balkanroute - nach Italien kamen, nicht berücksichtige, so UNICEF.

BILD: SN/APA/MISSION LIFELINE/SEVERINE KP Die Menschen riskieren bei der Überfahrt ihr Leben