101.000 Abtreibungen in Deutschland im Vorjahr

In Deutschland sind im Vorjahr 101.200 Abtreibungen durchgeführt worden, um 2,5 Prozent mehr als 2016. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag weiter mitteilte, betrug der Anstieg im vierten Quartal 2017 sogar 4,3 Prozent. Im Jahr 2016 hatten Frauen insgesamt 98.721 Schwangerschaften abgebrochen.

Knapp drei Viertel der Frauen (72 Prozent), die im vergangenen Jahr einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, 17 Prozent zwischen 35 und 39 Jahre. Rund acht Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter. Der Anteil der unter 18-Jährigen lag bei drei Prozent.

Die meisten Schwangerschaftsabbrüche wurden mit der sogenannten Absaugmethode vorgenommen (61 Prozent), in etwa jedem fünften Fall wurde die Abtreibungspille Mifegyne verwendet (21 Prozent). Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant - in rund 79 Prozent der Fälle in Frauenarztpraxen und bei 18 Prozent ambulant im Krankenhaus.

In Österreich gibt es keine Abtreibungsstatistik. Die jetzige Kanzlerpartei ÖVP hat sich auf einem Parteitag im Jahr 2015 für eine anonymisierte Abtreibungsstatik ausgesprochen, nachdem die "Aktion Leben" einer entsprechenden Forderung mit einer Petition Nachdruck verliehen hatte.

