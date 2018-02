111 Mädchen nach Boko-Haram-Angriff auf Schule vermisst

Nach einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf eine Mädchenschule in Nigeria werden mehr als hundert Mädchen vermisst. Es gebe keine Informationen über das Schicksal von 111 Schülerinnen, sagte der Polizeiminister des Bundesstaates Yobe am Mittwoch. 815 weitere Schülerinnen seien nach dem Überfall vom Montag in das Internat in Dapchi im Nordosten des Landes zurückgekehrt.

SN/APA (AFP/BOKO HARAM)/HANDOUT Boko Haram hat es auf Schulen abgesehen