13 Leichen nach Unglück vor Lampedusa geborgen

Die Zahl der Toten nach dem Flüchtlingsdrama vor der italienischen Insel Lampedusa ist auf 13 gestiegen. Bei allen 13 handle es sich um Frauen. Zu den Vermissten zählten auch acht Kinder, darunter ein acht Monate altes Baby und seine Mutter, berichteten Überlebende am Montag. Das Flüchtlingsboot mit etwa 50 Personen an Bord war in der Nacht auf Montag vor Lampedusa gekentert.

SN/APA (Archiv/AFP)/GABRIEL BOUYS Symbolbild: Ein Boot mit Flüchtlingen im Mittelmeer