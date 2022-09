135 tote armenische Soldaten nach Angriff von Aserbaidschan

Nach den jüngsten Angriffen durch Aserbaidschan gibt Armenien die Zahl der getöteten Soldaten in den eigenen Reihen mittlerweile mit 135 an. Die Zahl werde aber wohl noch weiter ansteigen, sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Freitag in der Hauptstadt Eriwan. Auf aserbaidschanischer Seite war zuletzt von 71 Toten die Rede.

SN/APA/AFP/KAREN MINASYAN Aserbaidschanischen Truppen drangen Richtung Dschermuk vor