146.860 Erstantragsteller auf Asyl im dritten Quartal in EU

In der EU wurden im dritten Quartal des laufenden Jahres 146.860 Erstanträge auf Asyl registriert. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 169.260. In Österreich ist die Zahl der Asylbewerber mit Erstantragstellung noch deutlicher zurückgegangen - von 6.220 auf 2.770, geht aus den jüngsten Daten von Eurostat vom Donnerstag hervor.

Auch in Deutschland waren es weniger. Im dritten Quartal 2017 belief sich die Zahl noch auf 50.560 und heuer sank sie auf 41.970. Mit 21.200 waren Syrer die größte Gruppe der Erstantragsteller auf Asyl. Dahinter liegen Afghanen, Iraker, Türken, Iraner und Pakistani.

Im Vergleich des zweiten zum dritten Quartals nahm die Zahl der Asylwerber in der EU von 141.650 auf 146.900 zu. Am stärksten fiel die Steigerung in Belgien mit einem Plus von 54 Prozent (von 3.610 auf 5.5.65) aus. In Österreich gab es eine leichte Zunahme von 2.645 im zweiten Quartal auf 2.770 im dritten Quartal des Jahres.

Quelle: APA