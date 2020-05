15.000 Rohingya in Flüchtlingslagern unter Quarantäne

Nach dem Auftreten weiterer Corona-Fälle in den überfüllten Flüchtlingslagern von Bangladesch sind rund 15.000 Bewohner unter Quarantäne gestellt worden. Bisher seien 29 Rohingya-Flüchtlinge in den Lagern des Bezirks Cox's Bazar positiv getestet worden, sagte der Bezirksvertreter Toha Bhuiyan am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

SN/APA (AFP)/SUZAUDDIN RUBEL Coronavirus-Infektionen in Rohingya-Flüchtlingslager