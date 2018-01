15.730 minderjährige Migranten 2017 in Italien eingetroffen

Die humanitäre Hilfsorganisation "Save the Children" hat die mangelnden Integrations- und Schutzmaßnahmen für Flüchtlingskinder in Italien angeprangert. Derzeit versorgt Italien rund 18.500 Minderjährige aus 40 Ländern in seinen Einrichtungen, allein 2017 waren 15.730 junge Migranten eingetroffen, wie die NGO am Sonntag unter Berufung auf Zahlen aus dem Innenministerium mitteilte.

