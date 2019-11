15 EU-Länder fordern Reformvorschläge zu EU-Erweiterung

Mehr als die Hälfte der EU-Länder fordern von der EU-Kommission Vorschläge für eine Reform des Erweiterungsprozesses. Österreichs Initiative haben sich am Freitag 14 Mitgliedsstaaten angeschlossen, darunter Ungarn, Bulgarien und Griechenland. Dies verlautete aus Ratskreisen in Brüssel. Ein entsprechendes Schreiben sei nun an den scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ergangen.

