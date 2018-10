15 Grenzpolizisten bei Taliban-Überfall getötet

Bei einem Überfall radikalislamischer Taliban auf einen Außenposten der Grenzpolizei in der nordafghanischen Provinz Kunduz sind mindestens 15 Grenzpolizisten getötet worden. Mindestens weitere 13 seien verwundet worden, sagte der Provinzrat Said Asadullah Sadat. Auch der Kommandant der Basis sei bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag getötet worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/ZAKERIA HASHIMI Der Konflikt in Afghanistan fordert weiter Tote