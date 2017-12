15 Verletzte bei Anschlag auf Polizei in Afghanistan

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Polizei-Hauptquartier in der afghanischen Unruheprovinz Helmand sind mindestens 15 Mitglieder der Sicherheitskräfte verletzt worden. Der Attentäter habe sich am Mittwoch mit seinem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug vor dem Zugang zu der Polizeizentrale in der Hauptstadt Lashkar Gah in die Luft gesprengt, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs.

Bei den Verletzten handle es sich um 14 Soldaten und einen Polizisten. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Ein Sprecher der Aufständischen teilte über den Messengerdienst WhatsApp mit, Dutzende Soldaten seien getötet oder verletzt worden. Helmand ist eine der am schwersten umkämpften Provinzen in Afghanistan. Etwa 90 Prozent der Provinz werden entweder vollständig von den Taliban beherrscht oder sind umkämpft. (Apa/Dpa)