150 Festnahmen nach Ausschreitungen in Brüssel

Nach Ausschreitungen am Rande eines friedlichen Protests gegen Rassismus in Brüssel hat die belgische Polizei am Sonntagabend 150 Menschen festgenommen. "Unruhestifter" hätten die Polizisten provoziert und Geschäfte geplündert, teilte Bürgermeister Philippe Close mit. Er hoffe, dass nach Auswertung der Aufnahmen aus der Videoüberwachung noch weitere Menschen festgenommen werden könnten.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Tausende bei Anti-Rassismus-Demo in Brüssel