16 Österreicher haben Einreiseverbot in die Ukraine

16 Österreicher, darunter der FPÖ-Parlamentsabgeordnete Axel Kassegger, haben derzeit auf Betreiben des Geheimdiensts SBU Einreiseverbot in der Ukraine. Dies erklärte der SBU in einer Anfragebeantwortung gegenüber der APA. Grundlage für die Maßnahme dürfte zumeist der aus ukrainischer Sicht illegale Besuch der Krim oder anderer "okkupierter Gebiete" in der Ostukraine sein.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Für Kassegger besteht Einreiseverbot