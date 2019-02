16 US-Staaten klagten gegen Trumps Notstandserklärung

Der Widerstand gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat sich erheblich ausgeweitet. Am Donnerstag klagte eine Koalition von 16 US-Staaten - unter ihnen Kalifornien, New York und New Mexiko - gegen die Notstandserklärung Trumps, mit denen dieser Gelder für den Mauerbau aus anderen Quellen als dem Haushalt schöpfen wollte.

SN/AP US-Grenzwall in der Nähe von Tijuana (Mexiko): Der Ausbau der Anlagen bleibt US-amerikanisches Streitthema Nummer 1.