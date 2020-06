17 Sicherheitskräfte bei Gefechten in Afghanistan getötet

In Afghanistan sind bei nächtlichen Gefechten 17 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet worden. Zwölf Männer wurden in der nördlichen Provinz Jowzjan bei der Verteidigung eines Kontrollpostens getötet, wie ein Sprecher der Provinz am Mittwoch sagte. In den Außenbezirken der Stadt Kunduz wurden bei einem Angriff fünf Soldaten getötet, wie der Polizeisprecher der Provinz sagte.

Die militant-islamistischen Taliban hätten die Angriffe ausgeführt. Vier Kinder starben zudem in der Provinz Ghazni bei der Explosion einer Mörsergranate. Laut dem Provinzsprecher hätten die Kinder am Dienstag mit der Granate gespielt, als diese plötzlich explodierte. Drei weitere Kinder seien dabei verwundet worden. Die afghanische Regierung und die Taliban planen Friedensgespräche, um den Konflikt im Land zu beenden. Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet. Dieses sieht einen Abzug der internationalen Truppen vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten. Ein Gefangenentausch zwischen Regierung und Taliban soll vor Beginn Vertrauen schaffen. Quelle: Apa/Dpa