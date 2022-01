17 Tote bei Luftangriff in Äthiopiens Konfliktregion Tigray

In der äthiopischen Unruheregion Tigray sind bei einem Drohnenangriff 17 Zivilisten getötet worden. Bei der Attacke in der Ortschaft Mai Tsebri wurden am Montagabend dutzende weitere Menschen verletzt, wie es aus humanitären Kreisen am Dienstag hieß. Erst vor wenigen Tagen wurden bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in der der Kleinstadt Dedebit mehr als 50 Menschen getötet. Internationale Hilfsorganisationen setzten daraufhin ihre Arbeit aus.

SN/APA/AFP/AMANUEL SILESHI €thiopische Soldaten im Einsatz gegen Tigray-Rebellen (Archivbild)