18-jähriger Terrorverdächtiger in Hamburg festgenommen

In Hamburg ist ein 18-Jähriger wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Der Deutsche soll in sozialen Medien unter anderem zur Tötung von Polizisten aufgerufen haben, wie die Hamburger Polizei am Sonntag mitteilte. Daneben soll der Verdächtige versucht haben, andere Menschen dazu zu bewegen, sich der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen.

SN/APA (Archiv/dpa)/Friso Gentsch Der Verdächtige soll u.a. zur Tötung von Polizisten aufgerufen haben