187 Minuten, die die USA an den Rand der Katastrophe brachten

Die Anhörungen zur Kapitol-Attacke zeichnen ein erschreckendes Bild rund um die Ereignisse vor eineinhalb Jahren. Welche Konsequenzen hat das?

187 Minuten hat es gedauert, bis Donald Trump, am 6. Jänner 2021 seine wütenden Anhänger aufgerufen hat, das US-Kapitol zu verlassen. Während der mehr als drei Stunden hatte sich der US-Präsident in das Esszimmer des Weißen Hauses zurück gezogen, schaute seinen damaligen Lieblingssender "Fox" und ließ alle abblitzen, die ihn anflehten, einzugreifen. Die Bittsteller waren zahlreich - unter ihnen Dutzende von engen Mitarbeitern, Abgeordnete beider Parteien, die aus Verstecken anriefen, in die sie vor den Kapitolsstürmern geflohen waren und Trumps ...