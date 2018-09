1989 - ein Loch im Eisernen Vorhang

Am 27. Juni 1989 durchschneiden der österreichische und der ungarische Außenminister den Zaun zwischen den beiden Ländern. Das Foto wird zum Symbol für den Zerfall des Ostblocks. Damals ging es aber unter.

Es war nur ein kurzer Text, der am 28. Juni 1989 in den "Salzburger Nachrichten" erschien, einen Tag nach dem denkwürdigen Fototermin in Sopron, Ungarn. Mit "Demontage des Stacheldrahtes" war der Siebenzeiler betitelt. Dass sich irgendetwas ändern sollte, nur weil der österreichische Außenminister Alois Mock und sein ungarischer Kollege Gyula Horn mit viel zu großen Metallscheren an einem Zaun herumzwickten - daran glaubte anfangs niemand.