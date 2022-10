2.000 Neofaschisten versammelten sich an Mussolini-Grab

Rund 2.000 Faschismus-Nostalgiker haben sich am Sonntag im Geburtsort des faschistischen Diktators Mussolini Predappio in Norditalien versammelt. Sie feierten den 100. Jahrestag des Marsches auf Rom am 28. Oktober 1922, mit dem der "Duce" die Macht in Rom ergriffen hatte. Die Neofaschisten defilierten bis zur Krypta, in der Mussolini begraben ist. Viele der Teilnehmer trugen schwarze Hemden und skandierte faschistische Slogans.

SN/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI 2.000 Neofaschisten versammelten sich am Mussolini-Grab