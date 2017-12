20-jähriger Palästinenser in Gaza an Verletzungen gestorben

Ein junger Palästinenser ist Verletzungen erlegen, die er bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten erlitten hatte. Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Samstag mit, der 20-Jährige sei am Vortag verletzt worden. Damit sind binnen drei Wochen 13 Palästinenser bei Unruhen und israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet worden, darunter zwei Kämpfer der radikalislamischen Hamas.

SN/APA (AFP)/MOHAMMED ABED Proteste und Zusammenstöße im Gazastreifen