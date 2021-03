20 Verletzte bei Selbstmordanschlag auf Kirche in Indonesien

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Kirche im muslimisch geprägten Indonesien sind am Sonntag mindestens 20 Menschen verletzt und zwei Angreifer getötet worden. "An der Kathedrale von Makassar gab es einen Selbstmordanschlag", sagte Sicherheitsminister Mohammad Mahfud in der Hauptstadt Jakarta. "Die zwei (Angreifer) starben". Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine näheren Informationen. Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

SN/APA (AFP)/INDRA ABRIYANTO Angriff auf Kirche im indonesischen Makassar