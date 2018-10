2001 - ein Tag, der auch Österreich verändert hat

Der 11. September 2001 kostete Tausende Menschen das Leben. Und er löste Kriege in Afghanistan und dem Irak aus. Doch der Tag prägte auch Österreich - zum Teil bis heute.

Es ist eines jener Ereignisse, an das man sich nicht nur erinnert. Die meisten wissen sogar noch exakt, wo sie waren, als sie von jenen tragischen Ereignissen erfahren haben, die sich am 11. September 2001 abgespielt haben: Al-Kaida-Terroristen entführten vier amerikanische Linienflugzeuge. Zwei davon wurden in die Türme des World Trade Centers gelenkt, eines in das Pentagon in Arlington; das vierte stürzte nach Kämpfen mit den Passagieren in Pennsylvania ab. Bei den Anschlägen starben rund 3000 Menschen. Als Reaktion marschierten die USA in Afghanistan und später in den Irak ein.