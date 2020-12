2020 mindestens 50 Journalisten laut RSF getötet

Mindestens 50 Menschen sind in diesem Jahr wegen ihrer Arbeit im Journalismus getötet worden - damit hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts nennenswert gebessert. "Die weitaus meisten von ihnen wurden gezielt ermordet, weil sie zu Themen wie Korruption, organisiertem Verbrechen oder Umweltzerstörung recherchierten", teilt die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF/ROG) in ihrer am Dienstag publizierten "Jahresbilanz der Pressefreiheit 2020" mit.

SN/APA (AFP)/ALFREDO ESTRELLA Mexiko mit acht Ermordeten das gefährlichste Land