2035 ist Schluss für Verbrenner

Die EU-Minister besiegeln das Ende der herkömmlichen Pkw-Mobilität. Ein Hintertürchen bleibt.

17 Stunden hatte das Ringen in Luxemburg gedauert, dann einigten sich am Donnerstag um zwei Uhr früh die Umweltminister der 27 EU-Staaten auf eine gemeinsame Position zum größten bisherigen Klimapaket der Europäischen Union. Am symbolträchtigsten ist dabei das Bekenntnis, bis 2035 im Pkw-Bereich so gut wie vollständig aus der Verbrennertechnologie auszusteigen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) twitterte ein triumphierendes "Yesss!!" Auch wenn sich in den nächsten Wochen und Monaten die EU-Staaten und das Europäische Parlament noch auf die Endversion des Pakets ...