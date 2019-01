21-Jähriger wollte FBI Waffen für Attentat abkaufen

Ein junger Mann hat nach US-Medienberichten ein Attentat auf das Weiße Haus in Washington geplant - ist aber schon weit im Vorfeld der Bundespolizei auf den Leim gegangen. Die Beamten hätten ihn verhaftet, als er versucht hatte, verdeckten Ermittlern in Atlanta (US-Staat Georgia) die Waffen für das angebliche Attentat abzukaufen und dafür sein Auto in Zahlung zu geben.

SN/APA (Archiv/AFP)/ALEX EDELMAN Anschlag auf Wei§es Haus geplant