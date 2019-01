21 Tote bei Bombenanschlag auf Polizeiakademie in Kolumbien

Nach dem Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ist die Anzahl der Todesopfer auf insgesamt 21 gestiegen. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. 68 weitere Menschen seien verletzt worden. Ein Mann hatte am Donnerstag auf dem Gelände der General-Santander-Polizeioffiziersschule in Bogotá eine Autobombe detonieren lassen.

SN/APA (AFP)/JUAN BARRETO Auf dem Gelände einer Polizeischule detonierte eine Autobombe